OM  : Un transfert historique annoncé à l’étranger !

Ce samedi, la presse italienne relance l'avenir de Mason Greenwood à l'OM. Selon plusieurs sources, l'entourage de l'attaquant se serait rapproché du Napoli et de son directeur sportif Giovanni Manna. Les discussions sont en cours, mais ce dossier est particulièrement complexe en raison des exigences XXL de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Mason Greenwood sera-t-il Marseillais la saison prochaine ? Interrogé il y a quelques jours sur son avenir, l’attaquant de l’OM avait préféré s’attarder sur la fin du championnat. Une manière astucieuse de détourner le regard, alors que son entourage a été moins équivoque dans les colonnes du Sun. Contacté, un proche du joueur a évoqué un possible retour en Angleterre. « Cela fait presque deux ans qu'il est à l'étranger et la nouveauté s'est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et sa famille élargie ainsi que les amis qu'il a dans son pays lui manquent. Un retour dans le Nord-Ouest pourrait lui convenir, car il pense que le vitriol auquel il a été confronté s'est un peu calmé et que les gens sont peut-être passés à autre chose » a-t-il confié.

Greenwood envisage un départ en Italie ?

Lié à l’OM jusqu’en juin 2029, Greenwood n’a pas réagi à cette déclaration. Malgré cette sortie, le flou est total, notamment car la presse italienne indique que le buteur se serait rapproché d’un club italien. Selon les informations d’Area Napoli, des discussions ont eu lieu entre le clan Greenwood et Giovanni Manna, directeur sportif du Napoli. Mais dans ce dossier, on est encore très loin d’un accord, pour plusieurs raisons.

L'OM demande une somme record

Tout d’abord en raison des exigences de Greenwood, qui réclamerait un salaire de 4M€ net par saison. Par ailleurs, l’OM ne souhaiterait pas le vendre pour moins de 50M€. Autrement dit, le club phocéen souhaite boucler grâce au néo-Jamaïcain la vente la plus importante de son histoire. Reste à savoir si le Napoli acceptera de dépenser autant, surtout qu’une autre piste, beaucoup moins onéreuse, aurait été activée. Il s’agirait de Kevin Santos Lopes de Macedo, actuellement sous contrat avec le Shakhtar Donetsk.