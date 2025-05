L'OM panique, la terrible annonce !

La rédaction

À l’approche de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’OM joue gros sur la pelouse du Havre. Malgré une bonne dynamique, Claude Puel s’est montré très sceptique sur les chances marseillaises, pointant une saison en dents de scie et une équipe incapable d’enchaîner. Une sortie qui sonne comme un avertissement à De Zerbi et ses joueurs.

L’OM se déplace au Havre, ce samedi soir, pour la 33e journée de championnat. Un déplacement crucial pour les hommes de Roberto De Zerbi dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Si l’OM va mieux depuis quelques semaines, sans doute grâce à la mise au vert effectuée à Rome, les Olympiens n’ont montré aucune stabilité durant ces derniers mois et pourraient bien craquer dans les tout derniers instants de la saison.

Une saison «ponctuée de hauts et de bas»

C’est en tout cas ce que pense Claude Puel. Interrogé par L’Équipe, il revient sur la saison compliquée de l’OM :

«Marseille est l'équipe qui a montré le plus de cohésion dans son jeu, mais dans ses bonnes périodes seulement, car sa saison a été ponctuée de hauts et de bas. Toute la saison, on a dit que l'OM avait de la marge... "L'OM va dérouler, l'OM va s'échapper, etc." Et à chaque fois qu'on a dit ça, ils ont perdu. Même Marseille, avec son calendrier et son avance, n'a pas de marge. C'est tellement tendu, tellement serré. C'est pareil pour Nice, qui a eu une période très difficile. Et pour Monaco, qui a souvent perdu contre les petites équipes.»

L’avis tranché de Claude Puel

L’ancien coach de l’OGC Nice n’est pas confiant pour la fin de saison de l’OM, tant l’année des Olympiens a été irrégulière :

«Si l'OM avait été plus constant, j'aurais dit O.K., ça gagne au Havre, mais aucune équipe n'est suffisamment sûre d'elle dans le jeu pour se dire qu'elle va prendre six points sur les deux derniers matches», conclut-il pour L’Équipe.