OM : La masterclass que personne n'a vu venir ! 

La rédaction

Écarté du groupe en début de saison, Ulisses Garcia a su inverser la tendance de façon spectaculaire. Désormais titulaire à l’OM, le Suisse impressionne par sa montée en puissance. Gaël Clichy, ancien pensionnaire d'Arsenal et de Manchester City, salue sa progression et son adaptation, malgré un contexte marseillais parfois difficile.

Arrivé lors du mercato d’hiver 2024, Ulisses Garcia avait été placé dans le loft cet été par Roberto De Zerbi. Une mise à l’écart sur laquelle le coach de l’OM est revenu, réintégrant le défenseur dans la rotation au point d’en faire un titulaire important sur les dernières journées de championnat. Le défenseur de l’OM affiche une progression impressionnante sous les couleurs olympiennes.

«Il lui a fallu apprivoiser son nouvel environnement»

Interrogé dans les colonnes de La Provence, Gaël Clichy, ancien international français, s’est exprimé sur le cas du latéral de l'OM :

«Réussir à retourner la situation de la sorte, qui plus est à Marseille où le contexte est particulier, c’est tout à son honneur. Il faut lui dire bravo. J’ai joué contre lui en Suisse, un championnat bien en dessous de la Ligue 1. Il dominait avec les Young Boys, mais je pense qu’il lui a fallu apprivoiser son nouvel environnement.»

«Je ne suis pas surpris»

«Sa progression est intéressante et je ne suis pas surpris, car quand Marseille mise sur vous, c’est que vous avez des qualités, quelque chose à offrir à une équipe de ce niveau. Il a un profil différent de celui de Quentin (Merlin) : c’est un sprinteur qui colle la ligne de touche. En première mi-temps contre Lille, d’ailleurs, lui et Luis Henrique se sont un peu marchés dessus, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu en seconde période, quand l’ailier lui a laissé plus d’espace en rentrant dans l’axe. C’est sur l’une de ces actions qu’il a pu ajuster cette très belle passe pour Rabiot sur l’ouverture du score.» poursuit Clichy sur le joueur de l'OM, toujours pour La Provence.