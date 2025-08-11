OM : Un scandale annoncé avec Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur du livre « Le football selon Roberto de Zerbi », Salim Lamrani ne décolère pas. Malgré la deuxième place de l’OM, il peine à oublier les erreurs d’arbitrages, qui ont coûté au club marseillais de nombreux points. Ce grand fan de la formation phocéenne déplore surtout le traitement réservé à Medhi Benatia cette saison.

L'OM a été frappé la saison dernière par plusieurs polémiques autour de l'arbitrage. Le cas le plus notable a eu lieu en janvier dernier. Medhi Benatia avait écopé d’une suspension de six mois, dont trois fermes, pour avoir vivement contesté une décision arbitrale lors du 16ème de finale de Coupe de France entre l'OM et le LOSC.

Un scandale avec l'arbitrage dénoncé Auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi », Salim Lamrani ne décolère pas. « On a été traité de façon scandaleuse. La manière dont a été persécutée Benatia a été scandaleuse, ça a mit le feu aux poudres. Il n’a pas été traité comme il aurait dû être traité. On ne peut pas dire que l’OM a été traité de façon juste, je n’aime pas les injustices » a-t-il confié.