OM : «Un rêve devenu réalité», il vit un moment historique au Real Madrid !

Buteur mardi soir lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid (2-1), Timothy Weah est devenu le premier international américain à marquer au Santiago Bernabéu en Ligue des champions. Un rêve devenu réalité pour le joueur arrivé cet été en provenance de la Juventus, qui a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Même s’il aurait « préféré gagner le match », Timothy Weah était tout de même très fier d’avoir marqué son premier but avec l’OM mardi soir sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Comme lui a rappelé Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports, le joueur arrivé cet été en provenance de la Juventus est également devenu le premier international américain à inscrire un but au Santiago Bernabéu.

« Enfant, on rêve de moments comme celui-là » « C’est un plaisir, je veux dire, c’est un rêve devenu réalité. Je pense que, enfant, on rêve de moments comme celui-là. Je suis tellement heureux d’être ici à Marseille et je voulais simplement donner aux supporters quelque chose à célébrer. Je suis super heureux, le travail ne s’arrête pas là, je mets ce match derrière moi et je concentre sur le prochain », a répondu Timothy Weah à Thierry Henry.