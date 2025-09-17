OM : «Un rêve devenu réalité», il vit un moment historique au Real Madrid !

Buteur mardi soir lors de la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid (2-1), Timothy Weah est devenu le premier international américain à marquer au Santiago Bernabéu en Ligue des champions. Un rêve devenu réalité pour le joueur arrivé cet été en provenance de la Juventus, qui a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.
Même s’il aurait « préféré gagner le match », Timothy Weah était tout de même très fier d’avoir marqué son premier but avec l’OM mardi soir sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Comme lui a rappelé Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports, le joueur arrivé cet été en provenance de la Juventus est également devenu le premier international américain à inscrire un but au Santiago Bernabéu.
« Enfant, on rêve de moments comme celui-là »
« C’est un plaisir, je veux dire, c’est un rêve devenu réalité. Je pense que, enfant, on rêve de moments comme celui-là. Je suis tellement heureux d’être ici à Marseille et je voulais simplement donner aux supporters quelque chose à célébrer. Je suis super heureux, le travail ne s’arrête pas là, je mets ce match derrière moi et je concentre sur le prochain », a répondu Timothy Weah à Thierry Henry.
« Je n’aurais jamais cru que je jouerais ici »
Le joueur de l’OM a été impressionné par le Santiago Bernabéu, comme il ne l’a jamais été dans aucun autre stade : « Oui, bien sûr. Je veux dire, c’est vraiment un temple du football. Tu le ressens, tu le vois quand tu entres. Ce soir, je pense qu’on a livré une belle bataille et c’est l’énergie que tu ressens du Bernabéu. J’ai grandi à Rosedale, en jouant sur un petit terrain, je n’aurais jamais cru que je jouerais ici, c’est vraiment un rêve devenu réalité. Je suis vraiment honoré et tellement heureux d’être dans ma position. »