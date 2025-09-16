OM : Un nouvel entraîneur arrive, un coup historique se réalise

Arrivé à l’OM en 2007, Benoît Cheyrou a connu une période marquée par des bouleversements rapides et des moments inoubliables. Dans un entretien, l’ancien milieu revient sur ses débuts, le départ précoce d’Albert Emon et l’arrivée d’Eric Gerets, avant d’évoquer le succès historique face à Liverpool à Anfield.
Arrivé à l’OM en 2007, Benoît Cheyrou a très vite connu un bouleversement. Quelques semaines seulement après son arrivée à l’OM, le joueur est témoin d’un premier tournant majeur : le départ d’Albert Emon. Le coach, qui avait été l’un des artisans de sa venue, est rapidement démis de ses fonctions, une décision qui a marqué l’ensemble du vestiaire.
L'exploit de Gerets
Dès le mois d’octobre, Emon est remplacé par Eric Gerets. « Malheureusement, Emon est démis de ses fonctions, mais c’est aussi la faute des joueurs. Gerets arrive, il ne connaît pas grand monde dans le vestiaire » a confié Cheyrou lors du podcast aux Armes.
L'OM a choqué l'Angleterre
Malgré cet environnement, Gerets réalise l’un des exploits les plus retentissants de l’histoire de l'OM en battant Liverpool à Anfield en C1. « C’était la première fois qu’un club français allait remporter un match à Anfield. On gagne 1-0, alors qu’on était dans un état lamentable en championnat. Ensuite, il y a eu une aventure humaine durant deux saisons. Il avait réussi à transmettre ses idées sur le terrain, mais aussi humainement. » a confié l’ancien membre de l’OM.