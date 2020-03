Foot - OM

OM : Un cadre de Villas-Boas en équipe de France ? La réponse de Riolo !

Publié le 5 mars 2020 à 3h15 par A.M.

Repositionné au milieu de terrain, Boubacar Kamara réalise une très belle saison à l'OM. De là à postuler à une place en équipe de France ? C'est encore trop tôt aux yeux de Daniel Riolo.

Grand espoir de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semblait avoir une grande carrière devant lui au poste de défenseur central. Toutefois, face au manque de solutions au poste de sentinelle, André Villas-Boas a décidé de placer le joueur formé à l'OM devant la défense. Et c'est une réussite puisqu'il réalise de grande prestations dans ce rôle où son complémentarité avec Valentin Rongier et Morgan Sanson est évidente. Toutefois, Daniel Riolo estime qu'il est encore trop tôt pour l'imaginer s'imposer dans l'entrejeu de l'équipe de France

«Il y a des mecs qui ont de l’avance sur Kamara»