OM : Quand Pierre Ménès se sert de Neymar et de Mbappé pour défendre l’OM !

Publié le 3 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Ces derniers temps, l’OM compte beaucoup sur Steve Mandanda et Dimitri Payet. Mais pour Pierre Ménès ce ne serait pas vraiment inquiétant pour le club phocéen de s’en remettre à ses individualités, lui qui s’est servi de l’exemple PSG avec Neymar et Kylian Mbappé.

Sur la pelouse de Nîmes vendredi soir, l’OM a renoué avec la victoire après sa défaite surprise au Vélodrome face à Nantes lors de la journée précédente (1-3). Grâce à un triplé de Dario Benedetto, bien servi par Bouna Sarr, Dimitri Payet et Duje Caleta-Car, l’Argentin a offert la victoire à l’OM (3-2). À l’occasion de son habituel Pierrot Face Cam pour Canal+ , Pierre Ménès est revenu sur les apports de Steve Mandanda qui a permis à l’OM de rapporter plus que le point du match nul des Costières et de Dimitri Payet en assurant que les individualités du club phocéen ont juste fait leur travail, comme Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

« C’est comme si on disait du PSG qu’ils s’en remettent à Neymar et Mbappé. Encore heureux… »