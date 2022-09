Foot - OM

OM : Tudor met déjà à l'amende une recrue du mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 16h10 par La rédaction

Après le succès 1-0 acquis ce mercredi face au Clermont Foot, l'OM se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre ce samedi. Présent en conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur le geste d'énervement de la nouvelle recrue Luis Suarez lorsque ce dernier a appris qu'il n'allait pas entrer en jeu. Le Colombien va même écopé d'une amende !

Son arrivée avait surpris tout le monde. En effet, contre toute attente, l'OM avait officialisé la venue de Luis Suarez en provenance de Grenade alors qu'aucune rumeur n'avait fuité dans la presse. Déjà buteur à deux reprises cette saison, le Colombien était frustré de ne pas rentrer en jeu lors du match face à Clermont et avait laissé éclater sa colère sur le banc de touche avant d'être calmé par son capitaine Dimitri Payet.

« Sa réaction était exagérée, donc il va avoir une amende »

Igor Tudor a prévu de sanctionner son attaquant suite à son geste d'énervement. « C'est un bon mec et un très bon footballeur. On l'a voulu ici, le club et moi-même. Sa réaction était exagérée, donc il va avoir une amende. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que ce n'était pas un geste à faire, c'est pourquoi il aura une amende » a déclaré le coach de l'OM.

« Il sera titulaire demain »