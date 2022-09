Foot - Mercato - OM

Mercato : C’est confirmé, un dernier gros transfert est attendu

Publié le 2 septembre 2022 à 14h35 par Axel Cornic mis à jour le 2 septembre 2022 à 14h47

Le mercato s’est terminé sur une histoire rocambolesque autour de Bamba Dieng, qui a été proche de pas moins de trois clubs avant de finalement rester à l’Olympique de Marseille. L’un des clubs concernés pourrait toutefois revenir à la charge, puisque l’OGC Nice a déclaré ce vendredi vouloir relancer les négociations avec l’OM afin de trouver une solution pour l’attaquant sénégalais.

Le mercato estival 2022 a fermé ses portes, mais ce n’est pas pour autant que l’on est l’abri des surprises. Plusieurs dossiers pourraient en effet se boucler au cours des prochains jours, avec notamment Mauro Icardi qui devrait enfin quitter le PSG. Mais la situation la plus chaude concerne l’OM et surtout Bamba Dieng, qui a vécu une dernière journée de mercato très mouvementée. Révélation de la saison dernière, le Sénégalais est annoncé sur le départ depuis le début de l’été et ce n’est que fin aout que les choses ont commencé à bouger autour de lui.

La folle journée de Bamba Dieng

Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’après l’intérêt prononcé du FC Lorient en Ligue 1 l’OM a été sollicité, avec notamment une offre de 11M€ qui est arrivée sur la table des dirigeants marseillais. Elle semblait provenir de Leeds, qui a d’ailleurs été tout proche de boucler l’arrivée de Dieng… avant que ce dernier ne fasse marche arrière et se dirige vers l’OGC Nice, dont l’offre était supérieure. Finalement les Niçois ont décidé de tout remettre en cause, prétextant un problème au genou décédé lors de la visite médicale du joueur.

Longoria organise une conférence de presse surprise ce vendredi

On devrait bientôt en savoir plus sur l’avenir de Bamba Dieng. Ce vendredi, l’OM a communiqué que Pablo Longoria organisera une conférence de presse à 17h pour aborder en long et en large le mercato qui vient de se terminer. Il est fort à parie que les question sur Dieng seront très nombreuses et le précis dent marseillais devra y répondre, expliquant clairement s’il est encore en instance de départ où s’il sera définitivement réintégré à l’équipe après son transfert raté. Il sera sans aucun doute plus explicite que Igor Tudor, qui n’a que très peu évoqué le cas Dieng lorsqu’il a été interrogé à l’occasion de la conférence de presse précédant le match face à Auxerre. « Comment j’ai vécu cette situation ? A l’entraînement, en préparant le match face à Auxerre » a tout simplement dit le coach de l’OM.

