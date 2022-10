Foot - OM

OM : Tudor fait des choix forts, le vestiaire enrage déjà

Publié le 27 octobre 2022 à 17h45

Pointé du doigt après la nouvelle défaite de l’OM ce mercredi sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, Igor Tudor n’a pas pesé sur la rencontre avec ses changements. Entrés en jeu, Cengiz Ünder et Luis Suarez ne comprennent pas leur déclassement soudain et vivent mal cette situation.

Si Igor Tudor était l’un des grands artisans des deux succès de l’OM contre le Sporting, il est aussi le principal responsable de la nouvelle déconvenue face à Francfort (2-1). Dès l’entame de match, l’OM a été surpris et le onze mis en place par Tudor a affiché ses limites, notamment défensivement.

Les choix de Tudor interpellent

Derrière, ce sont ses changements qui ont été critiqués. La sortie de Matteo Guendouzi ou encore l’entrée tardive de Luis Suarez, seul attaquant de pointe dans le groupe. Résultat, l’OM n’est pas parvenu à revenir au score une seconde fois. Il faudra donc battre Tottenham pour se qualifier en 8ème de finale mardi prochain.

Suarez et Ünder ne comprennent pas