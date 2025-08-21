OM : Transfert XXL bouclé à l'étranger, ça tourne au fiasco total

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté pour 23 millions d’euros en provenance de l’OM, Luis Henrique a rejoint l’Inter Milan avec l’ambition de franchir un cap. Mais ses premiers mois en Italie, marqués par des débuts mitigés et un contexte instable, soulèvent interrogations et critiques. Pour certains observateurs, son avenir dépendra de son adaptation et de la confiance accordée.

Lorsque l’Inter Milan a décidé de miser sur Luis Henrique en provenance de l’OM, l’opération avait suscité curiosité et attentes. Signé pour 23M€, l’attaquant brésilien arrivait auréolé d’un potentiel reconnu, mais aussi d’une réputation contrastée en Ligue 1. Et ses débuts avec le club lombard n’ont pas tardé à faire débat, notamment lors de la Coupe du monde des clubs. Mais au-delà des débats techniques, c’est la stratégie de l’Inter qui interrogeait : investir une telle somme sur un joueur irrégulier, dans un effectif déjà dense, relevait d’un pari à moyen terme plus que d’une certitude immédiate. Luis Henrique, de son côté, doit désormais démontrer qu’il peut répondre à l’exigence milanaise.

Débuts ratés pour Luis Henrique Interrogé sur la situation du Brésilien, le commentateur sportif Gualtiero a tenu à rappeler l’arrière-plan complexe dans lequel Luis Henrique a atterri. « Son cas est effectivement assez particulier. Il faut d’abord rappeler le contexte instable de son arrivée : c’est un joueur voulu par l’ancien entraîneur et suivi depuis longtemps, mais entre-temps la fin de saison a été mouvementée, tant sportivement que médiatiquement, avec en point d’orgue le départ d’Inzaghi. Reste à savoir si Chivu lui accordera la même confiance — le cas Zalewski peut d’ailleurs mettre la puce à l’oreille » a expliqué le journaliste à Foot Mercato.