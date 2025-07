OM - Transfert d’un attaquant : Le plan à 225M€ !

À la recherche de renforts offensifs, Roberto De Zerbi pourrait tenter un joli coup pour l’OM. L’entraîneur marseillais penserait à Giacomo Raspadori, qu’il a bien connu à Sassuolo. Aujourd’hui au Napoli, l’international italien pourrait être vendu pour renflouer les caisses du club napolitain. Une opportunité que Marseille pourrait bien vouloir saisir.

Le journaliste italien Emanuele Cammaroto confirme un intérêt concret de l’ OM , mais aussi de l’ Atalanta , pour un joueur que Naples ne retiendra pas forcément. « Sur le départ, un joueur pourrait faire pencher la balance : Raspadori. Naples l’évalue à 40 millions d’euros, suivi de Marseille et de l’Atalanta. S’il part, ce sont deux attaquants qui arriveront, et non un seul », a-t-il indiqué sur Radio Punto Zero.

Le Napoli a un plan

La vente de Raspadori pourrait s’inscrire dans un plan plus large de reconstruction offensive à Naples. D’autant plus que le club pourrait bénéficier d’un énorme budget. « S'il part, ce sont deux attaquants qui arriveront, et non un seul. Naples, en plus des 75 millions d'euros d'Osimhen, avec les ventes de Zanoli, Mazzocchi, Folorunsho, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Simeone et peut-être Raspadori, pourrait se retrouver avec un capital d'environ 150 millions d'euros, en plus des 75 millions d'euros d'Osimhen » a annoncé le joueur italien.