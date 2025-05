OM : Transfert bouclé grâce à sa mère !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Villarreal, Pape Gueye est revenu sur son parcours à l'OM. Pendant près de quatre ans, le milieu de terrain sénégalais a vécu un rêve de gosse en portant les couleurs phocéennes. Depuis tout jeune, la famille Gueye vit au rythme des exploits du club marseillais. Sa mère avait d'ailleurs poussé pour qu'il rejoigne l'OM après son passage au Havre.

Pape Gueye aurait certainement rêvé d’une meilleure sortie. Mis à l’écart durant plusieurs mois la saison dernière, le milieu de terrain avait finalement quitté l’OM en tant qu’agent libre et en étant en froid avec ses supérieurs. Malgré ce départ, Gueye ne crache pas dans la soupe et conserve un merveilleux souvenir de son passage à l’OM. Un club très cher à sa famille.

La famille Gueye a poussé pour l'OM

« Je suis au Havre et Marseille me fait une proposition. Il y avait d’autres clubs aussi. Ce n’était pas concret. On fait une réunion de famille. Quand mon père dit Marseille, elle me répond : « Tu attends quoi ? ». Au début, on s’était dit soit Marseille et je dispute la Ligue des champions ou alors je passe par une équipe intermédiaire avec du temps de jeu. C’était cette réflexion-là » a-t-il déclaré. Finalement, Gueye optera pour l’OM en 2020 pour le plus grand plaisir de sa mère : « Quand ma mère est venue au Vélodrome, elle était heureuse. Quand je marquais, c’était le bordel à la maison ».

« Je ne regrette rien »

Malgré les difficultés, Gueye ne regrette pas sa décision. « Je ne regrette rien car quand j’arrive à Marseille, personne ne me connaît. Même quand j’arrive, Villas-Boas me dit que je vais être la doublure de Kamara. Kamara adore Marseille, il me dis vient. J’ai beaucoup appris, j’ai disputé la Ligue des champions, ça m’a ouvert les portes de la sélection. C’est grâce au travail que j’ai pu effectuer. J’aurais aimé que ça se termine mieux. Je voulais peut-être rester, c’était une opportunité, malheureusement, ça ne s’est pas fait » a confié Gueye au média Le Carré.