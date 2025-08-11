OM - Transfert à 20M€ : Coup de tonnerre pour la suite du mercato !

Habitué à rentrer en cours de jeu, Jonathan Rowe s'est particulièrement illustré durant cette préparation estivale. Très en forme, l'attaquant anglais a marqué les esprits, au point que certains voudraient le conserver à l'OM la saison prochaine. Longtemps intéressé par cet attaquant valorisé 20M€, le Stade Rennais aurait baissé les bras.
Attaquant de l’OM, Jonathan Rowe est supervisé par de nombreuses équipes. En manque de temps de jeu, l’attaquant anglais, arrivé au club marseillais l’été dernier, ne sera pas retenu en cas de très belle proposition selon les informations de La Provence.
Le Stade Rennais a jeté l'éponge
Valorisé 20M€, Rowe figure sur les tablettes de plusieurs formations européennes, notamment en Angleterre et en Turquie. Un temps annoncé comme un prétendant, le Stade Rennais se serait retiré selon les informations dévoilées par Ouest France.
De Zerbi jette le trouble
Mais la question de son départ de l’OM est loin d’être tabou. « On est tous très content de lui, il fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. C’est vrai qu’il y a des rumeurs, et plusieurs clubs seraient intéressés par lui, mais peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial » a déclaré Roberto de Zerbi samedi dernier.