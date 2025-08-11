OM - Transfert à 20M€ : Coup de tonnerre pour la suite du mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Habitué à rentrer en cours de jeu, Jonathan Rowe s'est particulièrement illustré durant cette préparation estivale. Très en forme, l'attaquant anglais a marqué les esprits, au point que certains voudraient le conserver à l'OM la saison prochaine. Longtemps intéressé par cet attaquant valorisé 20M€, le Stade Rennais aurait baissé les bras.

Attaquant de l’OM, Jonathan Rowe est supervisé par de nombreuses équipes. En manque de temps de jeu, l’attaquant anglais, arrivé au club marseillais l’été dernier, ne sera pas retenu en cas de très belle proposition selon les informations de La Provence.

Le Stade Rennais a jeté l'éponge Valorisé 20M€, Rowe figure sur les tablettes de plusieurs formations européennes, notamment en Angleterre et en Turquie. Un temps annoncé comme un prétendant, le Stade Rennais se serait retiré selon les informations dévoilées par Ouest France.