OM : Surprise, il est «tombé amoureux de Marseille»

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a réalisé une première saison très intéressante à Marseille. Ce dimanche, le coach italien est revenu plus en profondeur autour de son véritable amour pour le club phocéen, et pour toute la ville de Marseille au sein du podcast Supernova.

« Je suis tombé amoureux de Marseille par l'intermédiaire d'un de mes premiers entraîneurs »

Ce dimanche, au cours d’un podcast italien intitulé Supernova, Roberto De Zerbi est revenu sur son attachement pour l’OM, mais également pour la ville de Marseille. « Marseille est un endroit à la fois spécial et unique. Je suis tombé amoureux de Marseille par l'intermédiaire d'un de mes premiers entraîneurs à Milan, qui m'avait suggéré de regarder l'équipe de Marseille des années 90 pour m'inspirer de Chris Waddle, car je jouais au même poste sur le terrain. Et depuis j'ai toujours été passionné par cette ville, par le narratif autour de cette ville. La plus multiculturelle d'Europe », a lâché Roberto De Zerbi.