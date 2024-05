OM : Surprise, Aubameyang interpelle Gattuso

Amadou Diawara

Lors de ses premiers mois à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang était en difficulté, n'arrivant pas à jouer à son meilleur niveau et n'étant pas épargné par les critiques. Mais heureusement pour le club phocéen, le Gabonais a retrouvé la pleine possession de ses moyens, et ce, grâce à Gennaro Gattuso, à qui il a tenu à faire passer un message.

A la peine à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a migré vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM l'été dernier. Toutefois, l'attaquant gabonais de 34 ans a également vécu des moments compliqués lors de ses débuts au Vélodrome. D'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang a été pris en grippe par les supporters phocéens. Lors d'un entretien accordé à Colinterview , le numéro 10 de l'OM a avoué qu'il avait retrouvé de sa superbe grâce à Gennaro Gattuso, ancien technicien marseillais.

Nouvel entraîneur à l'OM, c'est imminent ! https://t.co/CAsGUomUwn pic.twitter.com/ZwKIwGBUNm — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Le premier qui m'a parlé comme ça, c'est Gattuso»

« Mon échange avec Medhi Benatia, qui m'a rappelé que quand j'étais au top niveau j'étais injouable ? Quand je te dis prise de conscience, il y a ma partie à moi, mais il y a aussi autour, que ce soit mon entourage, ou des gens au club qui m'ont aidé à me relever de ça. Ça peut être une parole, un mot, une phrase ou un échange, comme avec Medhi Benatia, qui vont te toucher et qui vont te faire du bien. Donc tu le prends, tu le remercies et tu charbonnes derrière. Le premier qui m'a parlé réellement et sincèrement comme ça, c'est Gattuso. Je m'en souviendrai toujours parce qu'il m'appelle un matin, et en général, quand les coachs m'appellent, c'est parce qu'il ne vont pas me faire jouer ou pour savoir si je suis bien ou non », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, avant d'en remettre une couche.

«Ça m'a touché énormément»