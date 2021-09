Foot - OM

OM : Sampaoli annonce un match «vital» !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h47 par La rédaction

Après le nul contre le Lokomotiv Moscou (1-1), l'OM s'apprête à affronter Galatasaray en Ligue Europa dans un match crucial comme le souligne Jorge Sampaoli.