Foot - OM

OM - Malaise : Valbuena dézingue Sampaoli pour Mandanda !

Publié le 28 septembre 2021 à 0h00 par A.C.

Mathieu Valbuena, ancien coéquipier de Steve Mandana à l’Olympique de Marseille, ne comprend pas du tout les choix de Jorge Sampaoli.

C’est le premier dossier épineux à gérer pour Jorge Sampaoli. Après avoir réclamé l’arrivée d’un gardien lors du dernier mercato estival, le coach de l’Olympique de Marseille a pris la décision d’écarter Steve Mandanda face à l’AS Monaco le 11 septembre dernier (0-2). Depuis, le capitaine marseillais n’a plus joué la moindre minute, puisque Pau Lopez a été titularisé en Ligue 1 comme en Ligue Europa, face au Lokomotiv Moscou (1-1). Une situation qui fait couler énormément d’encre, puisque Mandanda n’est pas n’importe qui au sein de l’OM et que parallèlement, Lopez ne semble pas apporter énormément d’assurance.

« C’est un manque de respect, ce qu’on fait à Steve Mandanda »