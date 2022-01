Foot - OM

OM : Saliba ne lâche rien après le nul face au LOSC !

Publié le 16 janvier 2022 à 23h28 par La rédaction

Alors que l’OM a été tenu en échec par le LOSC (1-1) ce dimanche, William Saliba a déjà en tête le match face à un autre club nordiste le week-end prochain, le RC Lens.