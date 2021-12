Foot - OM

OM : Saliba affiche son ambition pour l’Équipe de France !

Publié le 17 décembre 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2021 à 22h51

Pierre angulaire de la défense centrale de l’OM cette saison, William Saliba pourrait rapidement toquer à la porte de l’Équipe de France. Et les Bleus sont un véritable objectif pour l’international espoir.