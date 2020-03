Foot - OM

OM : Rongier prêt à faire des concessions pour finir la Ligue 1 !

Publié le 28 mars 2020 à 19h10 par La rédaction

Alors que la Ligue 1 est actuellement suspendue en raison de l'épidémie de coronavirus, Valentin Rongier se tient prêt pour finir cette saison.