OM : Roberto De Zerbi quitte Marseille, il confirme !

En fin de saison dernière, la direction de l'OM a décidé de se retirer à Rome avec tout l'effectif, une sorte de mise au vert afin d'aborder le sprint final de la meilleure des façons. Et très clairement, Roberto De Zerbi estime qu'il s'agit de l'une des meilleures décisions de sa carrière.
Bien décidé à se qualifier pour la Ligue des champions, l'OM avait décidé de mettre toutes les chances de son côté en effectuant une mise au vert à Rome. Un ritiro, comme disent les Italiens, qui avait porté ses fruits puisque les Marseillais avaient terminé deuxièmes de Ligue 1. De quoi ravir Roberto De Zerbi.
De Zerbi valide le ritiro
« C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite, la plus proche de moi : j'ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n'étaient pas performants à domicile. J'ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître », confie-t-il dans les colonnes du Corriere della Sera avant de poursuivre.
« Ensuite, j'ai organisé trois réunions : la première, nous avons fait ressortir les sentiments négatifs que nous avions au Vélodrome ; le lendemain, chaque joueur a partagé les valeurs auxquelles il s'identifiait, nous les avons écrites et affichées ; puis nous avons montré une vidéo sur les supporters du Vélodrome, pour qu'ils comprennent à qui ils avaient affaire », ajoute Roberto De Zerbi.