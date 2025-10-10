OM : Roberto De Zerbi quitte Marseille, il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, la direction de l'OM a décidé de se retirer à Rome avec tout l'effectif, une sorte de mise au vert afin d'aborder le sprint final de la meilleure des façons. Et très clairement, Roberto De Zerbi estime qu'il s'agit de l'une des meilleures décisions de sa carrière.

Bien décidé à se qualifier pour la Ligue des champions, l'OM avait décidé de mettre toutes les chances de son côté en effectuant une mise au vert à Rome. Un ritiro, comme disent les Italiens, qui avait porté ses fruits puisque les Marseillais avaient terminé deuxièmes de Ligue 1. De quoi ravir Roberto De Zerbi.

De Zerbi valide le ritiro « C'est probablement la meilleure chose que j'ai faite, la plus proche de moi : j'ai écouté et compris le mécontentement des garçons, qui n'étaient pas performants à domicile. J'ai fait quelque chose de puissant pour les aider à se connaître », confie-t-il dans les colonnes du Corriere della Sera avant de poursuivre.