OM - Rabiot : «Un mariage fantastique», cette rencontre a changé sa vie !

Passeur décisif pour Amine Gouiri, Adrien Rabiot a réalisé un de ses meilleurs matchs sous les couleurs de l’OM dimanche face au LOSC (1-1). Ludovic Obraniak voit un joueur différent depuis que l’international français a rejoint Marseille en septembre dernier. Selon lui, les supporters marseillais lui ont donné un amour et une reconnaissance qu’il n’avait jamais connus auparavant.

Déjà qualifié de gros coup à son arrivée en provenance de la Juventus en septembre dernier, Adrien Rabiot confirme que l’OM a bien fait de s’attacher ses services. Très rapidement, l’international français (50 sélections) s’est imposé comme un leader de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi, qui lui donne un rôle plus offensif que ce qu’il a connu dans ses précédents clubs. En 29 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain âgé de 30 ans a été décisif à 14 reprises (8 buts, 6 passes décisives) et c’est encore lui qui était à la passe sur le but d’Amine Gouiri dimanche contre le LOSC (1-1).

« Marseille a déclenché quelque chose »

Au-delà de ses statistiques, Ludovic Obraniak voit un Adrien Rabiot différent depuis qu’il est à l’OM. « Je trouve que Marseille l’a changé aussi. Il dégage du calme. Je trouve qu’il y a un feu qui s’est animé en lui. Marseille a déclenché quelque chose, un amour, une reconnaissance qu’il n'avait peut-être pas et qu’il attendait. J’ai l’impression que les supporters marseillais lui ont donné ça et que ça l’a amené à un niveau encore plus haut. C’est un mariage fantastique, ça a très bien matché », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Équipe du Soir.

« Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur »

Cet amour évoqué par Ludovic Obraniak, Adrien Rabiot en avait lui-même parlé dans un entretien accordé à DAZN en mars dernier : « On en parle souvent avec Medhi (Benatia), il m’envoie des messages et me dit : “Tu vois, cet amour que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?” C’est vrai que depuis que je suis ici, cet amour que les gens me montrent… Est-ce que je l’ai connu ailleurs ? Non. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur. »