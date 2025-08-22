OM - Rabiot : «Me prostituer», la punchline de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conférence de presse à la veille de la réception du Paris FC, Roberto De Zerbi est revenu sur le cas d’Adrien Rabiot et la décision de l’OM de s’en séparer après sa violente altercation avec Jonathan Rowe. Le technicien italien estime que l’entourage de l’international français, et plus précisément sa mère, a fait dégénérer les choses, et qu’il ne devait pas se « prostituer » pour qui que ce soit, même un joueur de son importance.

Très attendu, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi et a logiquement longuement évoqué la situation d’Adrien Rabiot, écarté et poussé vers la sortie par l’OM. Le technicien italien a notamment répondu aux accusations de Véronique Rabiot qui, auprès de La Provence, a mis en avant les conditions de l’arrivée de Mason Greenwood et la « deuxième chance » qui lui a été donnée.

« Ça a dégénéré, pas à cause de l'OM, mais de l'entourage » « Ce sont les faits : lundi, quand on a communiqué la décision aux joueurs, c'était temporaire. Ensuite, ça a dégénéré, pas à cause de l'OM, mais de l'entourage. J'ai mis mon orgueil de côté, parce que j’apprécie Rabiot. Je ne pense pas être plus important que Rabiot et personne ne le pense. Il existe une hiérarchie. Quand je lis que la mère de Rabiot se permet de dire qu'on a donné une deuxième chance à Greenwood... C'est faux. On parle de vie privée là. Ce n'est pas juste de parler d'autres personnes. On parle d'une bagarre, d’un comportement incorrect qui a eu lieu au sein du lieu de travail », a déclaré Roberto De Zerbi.