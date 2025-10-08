OM - Rabiot : L’histoire d’amour qui continue sur les réseaux !

Axel Cornic

Après plusieurs années passées en Italie avec la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de faire son grand retour en Ligue 1, en signant à l’Olympique de Marseille. Mais ça n’a pas duré très longtemps, puisque le milieu de terrain a quitté le club phocéen en toute fin du mercato, pour repartir en Serie A avec l’AC Milan.

La séparation entre Adrien Rabiot et l’OM a été l’un des grands feuilletons de l’été. Le milieu de terrain s’est montré très discret à ce sujet et même maintenant qu’il évolue à l’AC Milan, il ne semble pas vouloir beaucoup en parler. Mais en pleine trêve internationale, il a décidé de prendre la parole.

Rabiot parle de son départ de l’OM C’est le cas avec un entretien accordé à RTL et à M6, en marge du rassemblement de l’équipe de France. « Mon départ ? Je n’ai pas compris. Je ne peux pas expliquer quoi que ce soit » a déclaré l’ancien du l’OM. « En tout cas ce qui est fait est fait, ce qui est important c’est que mes coéquipiers connaissent la vérité. Je suis quelqu’un d’optimiste et je vais de l’avant ».