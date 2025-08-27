OM - Rabiot : Le conseil surréaliste de De Zerbi !

Alors qu’Adrien Rabiot s’est longuement expliqué avec Roberto De Zerbi quelques jours après avoir été placé sur la liste des transferts, l’entraîneur de l’OM aurait fixé une sorte d’ultimatum à son milieu de terrain. Il lui aurait recommandé de s’éloigner de son entourage, à commencer par sa mère. Un conseil qui semble impossible à appliquer.
Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot n'est toutefois pas encore parti, et Roberto De Zerbi a même ouvert la porte à sa réintégration. D'après les informations de Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, les deux hommes ont parlé pendant plusieurs minutes durant lesquelles le technicien italien à conseiller à son joueur de se détacher de sa mère.
De Zerbi et Rabiot se sont parlés
« De Zerbi et Rabiot ont parlé 30 minutes vendredi, et il a dit qu’il avait donné un conseil au joueur, en espérant que ce dernier suivrait ce conseil », révèle-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.
«Ce conseil, c'est de prendre ses distances avec sa maman»
« Ce conseil, c'est de prendre ses distances et se désolidariser par rapport à certains propos de sa maman, laquelle a été assez virulente dans des interviews. Je pense que Roberto De Zerbi lui a conseillé d’être maître de ses paroles et de sa position, sans forcément partager ce qu’a dit Véronique Rabiot », ajoute Florent Germain.