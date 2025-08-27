OM - Rabiot : Le conseil surréaliste de De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’Adrien Rabiot s’est longuement expliqué avec Roberto De Zerbi quelques jours après avoir été placé sur la liste des transferts, l’entraîneur de l’OM aurait fixé une sorte d’ultimatum à son milieu de terrain. Il lui aurait recommandé de s’éloigner de son entourage, à commencer par sa mère. Un conseil qui semble impossible à appliquer.

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot n'est toutefois pas encore parti, et Roberto De Zerbi a même ouvert la porte à sa réintégration. D'après les informations de Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, les deux hommes ont parlé pendant plusieurs minutes durant lesquelles le technicien italien à conseiller à son joueur de se détacher de sa mère.

De Zerbi et Rabiot se sont parlés « De Zerbi et Rabiot ont parlé 30 minutes vendredi, et il a dit qu’il avait donné un conseil au joueur, en espérant que ce dernier suivrait ce conseil », révèle-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.