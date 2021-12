Foot - OM

OM/PSG : William Saliba revient sur son geste fou sur Kylian Mbappé !

Publié le 20 décembre 2021 à 19h45 par A.M.

Auteur d'un tacle salvateur sur Kylian Mbappé lors du dernier choc contre le PSG, William Saliba revient sur geste qui aurait pu coûter très cher à l'OM.

Fort d'un excellent début de saison, William Saliba abordait son choc face au PSG avec confiance le 24 octobre dernier. Et il a bien fait puisque le défenseur de l'OM avait livré une prestation très solide ponctuée par un tacle magnifique sur Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien filait seul au but et William Saliba s'est jeté pour contrer le ballon et l'empêcher de marquer. Un geste risqué qui aurait pu déboucher sur un penalty voire une expulsion, mais qui s'avère finalement salvateur. Et l'ancien joueur de l'ASSE n'est pas peu fier de ce tacle.

«Ça vaut un but parce que si je le loupes, il nous fusille»