OM - PSG : Payet, stop ou encore ?

Alexis Poch

Décevant contre l'OGC Nice, Dimitri Payet ne semble pas au meilleur de sa forme. A 36 ans, le maître à jouer des Phocéens pose question. Igor Tudor doit-il insister et continuer de croire au retour du magique capitaine marseillais ou doit-il tourner la page pour installer sa succession ? Le prochain choc contre le PSG sera un premier élément de réponse.

Dans une saison 2022-2023 décidément bien difficile pour lui, Dimitri Payet ne parvient toujours pas à s'imposer dans l'effectif d'Igor Tudor. Le Croate l'a pris en grippe dès le début de la saison et le Réunionnais semble souvent dépassé lorsqu'on lui accorde un peu de confiance. Figure incontournable du club depuis des années, il n'a pourtant jamais envisagé de quitter le navire et croit encore à un retour au premier plan.

Une saison bien difficile

Alors qu'il a mal vécu l'arrivée d'Igor Tudor, à l'image d'une grande partie du vestiaire marseillais, Dimitri Payet a fini par subir la loi du Croate puisqu'il a été écarté du groupe. Mais même en ayant eu plusieurs fois sa chance, le Français n'a jamais vraiment réussi à convaincre. Depuis le début de la saison, il n'a fait partie du onze de départ qu'à huit reprises en championnat.

OM : Une grande décision est prise pour Payet, il est sous pression https://t.co/Zl9V0fN3sp pic.twitter.com/tYAJdge0Kt — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Une fin de carrière à venir ?

En voyant les difficultés auxquelles il faisait face ces derniers mois, la question de la retraite est logiquement arrivée dans les têtes des observateurs. Le principal intéressé avait confié à la fin de la saison dernière son souhait de terminer à Marseille : « J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace. »

Un rebond espéré

Si la situation paraît bien compliquée concernant son avenir à l'OM, Dimitri Payet ne veut pas lâcher et ses deux matches lors de la reprise du championnat laissaient penser qu'un changement était possible. Un mois plus tard, les performances du capitaine ne sont toujours pas satisfaisantes. Face au PSG ce mercredi soir en Coupe de France, il aura bien du mal à s'illustrer une nouvelle fois... Du côté de la direction du club, on commence à chercher activement un remplaçant pour Payet.