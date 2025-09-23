OM - PSG : Le plan secret de De Zerbi est dévoilé en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois depuis 14 ans, l'OM s'est imposé face au PSG au Vélodrome en championnat (1-0). Le plan de Roberto De Zerbi a été parfaitement respecté par les Marseillais comme le souligne Pierre-Emerick Aubameyang qui dévoile d'ailleurs ce que l'entraîneur italien a demandé à ses joueurs.

Aubameyang balance le plan de De Zerbi « Le coach est quelqu’un d’assez malin. Il nous a dit qu’il savait que le public allait être là, mais qu’il fallait faire en sorte qu’il soit avec nous dès les premières minutes. Ça a joué un rôle déterminant. Dans les duels, on était présents. C’est important quand tu joues face à une équipe qui sait manier le ballon », confie-t-il en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.