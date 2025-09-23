OM - PSG : Le plan secret de De Zerbi est dévoilé en public !

Pour la première fois depuis 14 ans, l'OM s'est imposé face au PSG au Vélodrome en championnat (1-0). Le plan de Roberto De Zerbi a été parfaitement respecté par les Marseillais comme le souligne Pierre-Emerick Aubameyang qui dévoile d'ailleurs ce que l'entraîneur italien a demandé à ses joueurs.
Aubameyang balance le plan de De Zerbi
« Le coach est quelqu’un d’assez malin. Il nous a dit qu’il savait que le public allait être là, mais qu’il fallait faire en sorte qu’il soit avec nous dès les premières minutes. Ça a joué un rôle déterminant. Dans les duels, on était présents. C’est important quand tu joues face à une équipe qui sait manier le ballon », confie-t-il en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.
«Il nous a dit qu’il savait que le public allait être là»
« Bien sûr, ce n’était pas un match facile. Je vais vous prendre un exemple : quand on voit un Tim Weah qui a joué ailier gauche à Madrid et qui joue latéral droit, voire piston contre le PSG. On a joué à cinq, surtout en première mi-temps. Quand on voit l’effort qu’il a fait ce soir, je lui tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à toute l’équipe, parce que vraiment, les ingrédients, c’était l’envie, la détermination. C’est ce qui nous a fait gagner », ajoute Pierre-Emerick Aubamyeang.