OM - Polémique avec un attaquant : Roberto De Zerbi répond !

Pressenti comme titulaire pour le choc contre l’OL, Amine Gouiri est finalement resté sur le banc durant toute la rencontre. Un choix inattendu sur lequel s’est prononcé Roberto De Zerbi qui avance une explication physique pour justifier le fait de ne pas avoir utilisé l’international algérien malgré la défaite de l’OM.
Dimanche soir, Roberto De Zerbi a aligné un onze de départ avec une grosse surprise pour l'Olympico à Lyon. Et pour cause, Amine Gouiri était sur le banc au coup d'envoi, et surtout, il n'est même pas entré en jeu, l'entraîneur de l'OM lui ayant préféré Robinio Vaz. De Zerbi a tenu à justifier ce choix.
Gouiri sur le banc, De Zerbi s'explique
« Si Amine (Gouiri) n'a pas joué, c'est un choix physique. Je ne l'ai pas vu en très grande forme cette semaine. C'est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait que Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Si Amine n'a pas joué, c'est un choix physique»
« C'est vrai que l'exclusion a compliqué les choses, modifié les plans que j'avais en tête. L'entrée en jeu de Robinio Vaz, plutôt que Gouiri, est justifiée parce que je pensais que sa vitesse pouvait nous permettre de mieux attaquer la profondeur pour gagner cette rencontre », ajoute Roberto De Zerbi.