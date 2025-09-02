OM - Polémique avec un attaquant : Roberto De Zerbi répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pressenti comme titulaire pour le choc contre l’OL, Amine Gouiri est finalement resté sur le banc durant toute la rencontre. Un choix inattendu sur lequel s’est prononcé Roberto De Zerbi qui avance une explication physique pour justifier le fait de ne pas avoir utilisé l’international algérien malgré la défaite de l’OM.

Dimanche soir, Roberto De Zerbi a aligné un onze de départ avec une grosse surprise pour l'Olympico à Lyon. Et pour cause, Amine Gouiri était sur le banc au coup d'envoi, et surtout, il n'est même pas entré en jeu, l'entraîneur de l'OM lui ayant préféré Robinio Vaz. De Zerbi a tenu à justifier ce choix.

Gouiri sur le banc, De Zerbi s'explique « Si Amine (Gouiri) n'a pas joué, c'est un choix physique. Je ne l'ai pas vu en très grande forme cette semaine. C'est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait que Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.