OM : Pavard se fait fracasser en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son match raté face au RC Lens (2-1) samedi dernier, Benjamin Pavard a présenté ses excuses aux supporters de l’OM sur les réseaux sociaux, lui qui avait déjà été fautif contre le Sporting Portugal (2-1). Ce qui a exaspéré Vincent Moscato, très critique envers l’international français pour avoir publié ce message.

Benjamin Pavard pensait bien faire en publiant un message d’excuse sur Instagram après ses deux erreurs samedi lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1), mais visiblement, cela n’a pas plu à tout le monde. Dans le Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato s’est dit exaspéré par cette manière de faire.

« Il a eu un accident de voiture, il était bourré, il a tué quatre personnes, qu’est-ce qu’il a fait ? » « Il a eu un accident de voiture, il était bourré, il a tué quatre personnes, qu’est-ce qu’il a fait ? Il a fait un mauvais match, ne t’excuse pas ! T’essayes de faire ton travail du mieux possible, des fois tu fais un mauvais match, c’est la vie du foot, de tous les jours », a déclaré Vincent Moscato.