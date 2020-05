Foot - OM

OM/OL - Polémique : Pierre Ménès prend position dans le clash Aulas/Eyraud !

Publié le 7 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud ne cesse de s'écharper par médias interposés, Pierre Ménès estime que cette situation est un peu ridicule.

Depuis plusieurs mois, les tensions sont vives entre entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, respectivement président de l'OL et de l'OM. Et cela ne s'est pas arrangé avec la crise du Covid-19 et l'arrêt de la saison en Ligue 1 qui envoie le club phocéen en Ligue des Champions et prive les Gones de compétitions européennes. Chacun défend ses intérêt et le ton serait même monté entre les deux hommes. Un conflit sur lequel Pierre Ménès s'est prononcé.

«Il en profite pour taper régulièrement sur Eyraud, ce n'est pas très constructif»