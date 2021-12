Foot - OM

OM/OL - Polémique : La réponse de Jean-Michel Aulas avant le verdict de la LFP !

Publié le 7 décembre 2021 à 12h10 par La rédaction

Depuis plusieurs jours maintenant, les incidents survenus lors de la rencontre entre l'OM et l'OL font toujours parler d'eux. Alors qu'il est en attente du verdict de la Commission de discipline, Jean-Michel Aulas a répondu à cette polémique qui prend de plus en plus d'ampleur.

Cette histoire fait toujours autant parler d’elle. Le 21 novembre dernier, la rencontre entre l’OM et l’OL a été interrompue en raison de débordements de supporters au Groupama Stadium. En tout début de match, alors qu’il s’apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet a été touché en pleine tête par un jet de bouteille. Face à de tels événements, l’arbitre du soir, Ruddy Buquet a décidé de ne pas faire reprendre la partie pour protéger l’intégrité des joueurs. La Commission de discipline de la Ligue va donner son verdict ce vendredi. De son côté, Jean-Michel Aulas a apporté une réponse à cette polémique qui fait toujours autant de bruit suite à celle de Pablo Longoria.

« C’est tout de même étonnant que l’OM veuille influencer la LFP et ses commissions »