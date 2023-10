OM-OL : Nouvelle annonce à venir après les incidents ?

Hugo Chirossel

En raison des violents incidents qui ont eu lieu aux abords du Stade Vélodrome et qui ont notamment blessé Fabio Grosso, la rencontre entre l’OM et l’OL n’a pas pu avoir lieu dimanche soir. Tout porte à croire que l’Olympico sera rejoué ultérieurement et une réponse devrait être donnée avant la fin de la semaine.

Alors qu’ils se rendaient au Stade Vélodrome pour y disputer le premier Olympico de la saison, les joueurs et le staff de l’OL ont été la cible de jets de projectiles provenant de supporters de l’OM. Des incidents qui ont notamment blessé Fabio Grosso et qui ont entraîné le report de la rencontre.

OM - OL : Le récit glaçant d’une victime des incidents https://t.co/hddAdZ7skh pic.twitter.com/YML9liiOE4 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Réponse jeudi sur le report de la rencontre

Reste à savoir si et quand le match entre l’OM et l’OL sera rejoué. Selon une source proche de la LFP citée par Le Parisien , il y a de grandes chances que l’Olympico soit rejoué à une date ultérieure. La décision sera prise ce jeudi 2 novembre par la commission des compétitions de la Ligue.

L’OM ne devrait pas être sanctionné