OM-OL : Le patron de la LFP pousse un coup de gueule après les incidents

Il aura fallu attendre quatre jours avant que Vincent Labrune ne prenne la parole. Ce jeudi, le président de la LFP s’est exprimé sur les incidents survenus en marge de la rencontre entre l’OM et l’OL dimanche dernier. Après avoir confirmé qu’elle serait reportée au 6 décembre prochain, Vincent Labrune a répondu aux critiques dont a fait l’objet la Ligue en ce qui concerne la gestion de ces événements.

«Arnaud Rouger a fait une condamnation ferme et une mise au point très claire autour de ces événements»

« Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles. Autant, je peux reconnaître que le premier communiqué de dimanche soir était un peu trop factuel et laconique. Autant, à l'inverse, le directeur général Arnaud Rouger a fait une condamnation ferme et une mise au point très claire autour de ces évènements dramatiques dès le lendemain. J'ai, de mon côté, assuré Fabio Grosso de mon soutien et de celui de la Ligue dans son ensemble. Les actes dont il a été victime sont gravissimes et intolérables, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés. C'est d'ailleurs pour cela que nous étions les premiers à déposer plainte, comme l'a souligné le procureur de la République lors de son point presse organisé lundi », a déclaré Vincent Labrune, dans des propos relayés par L’Équipe .

«Quand le Directeur Général de la LFP s'exprime, c'est la LFP qui s'exprime dans son ensemble»