OM : Nouvelle équipe pour Greenwood, le coup de tonnerre !

En Angleterre, Mason Greenwood n'est clairement plus le bienvenu à cause de ses affaires extra-sportives. C'est la raison pour laquelle le numéro 10 de l'OM pourrait profiter de son passeport jamaïcain pour changer de sélection. Toutefois, l'ancien crack de Manchester United n'a pas encore rejoint sa nouvelle équipe où il était pourtant attendu durant cette trêve internationale.

Alors qu'il s'est relancé à l'OM, après un passage déjà réussi à Getafe, Mason Greenwood n'est toutefois plus le bienvenu en Angleterre à cause ses problèmes judiciaires. Une situation qui le pousse même à envisager un changement de sélection. Dans cette optique, le numéro 10 a récemment obtenu son passeport jamaïcain.

Greenwood pas encore en Jamaïque Mais selon le Daily Mail, Mason Greenwood n'a pas encore signé les documents pour officialiser son départ de la sélection anglaise où il compte une sélection en amical. Et le numéro 10 de l'OM était même attendu lors de ce rassemblement international pour affronter les Bermudes et Trinité-et-Tobago. Mais il n'était donc pas à disposition de la sélection jamaïcaine.