OM : Nouvelle équipe pour Greenwood, le coup de tonnerre !

En Angleterre, Mason Greenwood n'est clairement plus le bienvenu à cause de ses affaires extra-sportives. C'est la raison pour laquelle le numéro 10 de l'OM pourrait profiter de son passeport jamaïcain pour changer de sélection. Toutefois, l'ancien crack de Manchester United n'a pas encore rejoint sa nouvelle équipe où il était pourtant attendu durant cette trêve internationale.
Alors qu'il s'est relancé à l'OM, après un passage déjà réussi à Getafe, Mason Greenwood n'est toutefois plus le bienvenu en Angleterre à cause ses problèmes judiciaires. Une situation qui le pousse même à envisager un changement de sélection. Dans cette optique, le numéro 10 a récemment obtenu son passeport jamaïcain.
Greenwood pas encore en Jamaïque
Mais selon le Daily Mail, Mason Greenwood n'a pas encore signé les documents pour officialiser son départ de la sélection anglaise où il compte une sélection en amical. Et le numéro 10 de l'OM était même attendu lors de ce rassemblement international pour affronter les Bermudes et Trinité-et-Tobago. Mais il n'était donc pas à disposition de la sélection jamaïcaine.
Steve McClaren l'attend
Interrogé sur la situation de Mason Greenwood, Steve McClaren a donné son avis. « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients », a confié le sélectionneur de la Jamaïque en conférence de presse.