OM - Nouvelle équipe pour Greenwood : Le coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Totalement délaissé par la sélection anglaise qui ne compte absolument pas sur lui malgré ses performances XXL avec l'OM, Mason Greenwood pourrait donc changer d'équipe nationale. La Jamaïque est une option concrète et à l'étude pour le numéro 10 marseillais, mais problème : certains joueurs jamaïcains sont totalement contre l'arrivée de Greenwood et dénoncent une forme d'opportunisme de sa part.

Et si Mason Greenwood (24 ans) abandonnait officiellement l'équipe d'Angleterre (avec laquelle il ne compte qu'une seule sélection) au profit d'une autre sélection nationale ? Actuellement dans une très bonne période sportive avec l'OM, l'attaquant pourrait basculer en sélection de Jamaïque, qui disputera d'ailleurs des barrages pour la Coupe du monde 2026. Mais pas sûr que Greenwood soit le bienvenu dans cette nouvelle équipe malgré son excellent rendement avec l'OM.

« Ce serait une véritable farce » Isaac Hayden (30 ans), milieu de terrain jamaïcain des Queens Park Rangers et lui aussi né en Angleterre, s'est confié à L'EQUIPE sur Mason Greenwood : « La qualité du joueur, ses statistiques, son rendement, tout cela est exceptionnel, mais au final, tout repose sur les principes et l'intégrité. Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l'organisation qui laisserait faire. J'ai discuté avec les joueurs, je ne pense pas que cela me conviendrait, ni aux autres joueurs d'ailleurs », explique-t-il sur le numéro 10 de l'OM.