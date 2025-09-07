OM - Nouvelle équipe pour Greenwood : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'entre absolument pas dans les plans de la sélection anglaise avec laquelle il ne compte qu'une seule sélection, Mason Greenwood a envisagé de changer d'équipe nationale. Le sélectionneur de la Jamaïque, Steve McLaren, confirme d'ailleurs que l'attaquant de l'OM a obtenu son passeport pour intégrer cette nouvelle équipe. Mais Greenwood semble avoir une nouvelle fois changé d'avis...

Mais à quoi peut bien jouer Mason Greenwood avec la sélection jamaïcaine ? L'attaquant de l'OM, qui n'a été sélectionné qu'une seule fois avec l'Angleterre depuis le début de sa carrière (septembre 2020), avait fait toutes les démarches ces derniers mois afin de pouvoir basculer sur un autre pays : la Jamaïque. Interrogé dans les colonnes du Daily Mail, le sélectionneur des Reggae Boyz a d'ailleurs confirmé que Greenwood avait désormais la possibilité de pouvoir intégrer son équipe dès maintenant, mais à la surprise générale, le numéro 10 de l'OM n'a pas donné suite après avoir pourtant obtenu son passeport.

Greenwood met la Jamaïque en stand-by « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne pour ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été indiqué qu’il ne s’engagerait avec personne pour le moment », explique Steve McLaren, qui semble donc surpris par ce revirement de situation de la part de Mason Greenwood. Mais le sélectionneur de la Jamaïque ne perd pas espoir pour autant, et compte bien revenir à la charge pour convaincre l'attaquant de l'OM.