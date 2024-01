OM : McCourt et Longoria se font dézinguer à Marseille

Hugo Chirossel

Alors que leur équipe a été tenue en échec par l’AS Monaco samedi soir à domicile (2-2), les supporters de l’OM ont profité de cette rencontre pour faire passer quelques messages. En marge de ce match, les Ultras marseillais ainsi que les Fanatics ont déployé des banderoles à l’encontre de la direction du club.

Le match nul concédé face à l’AS Monaco samedi soir (2-2) risque de ne pas arranger la relation entre l’OM et ses supporters. Les hommes de Gennaro Gattuso ont laissé échapper l’opportunité de prendre trois points importants dans la course à la Ligue des champions. Une rencontre qu’ils ont disputée en grande partie en supériorité numérique et Vitinha a même manqué la balle de match dans les derniers instants.

Frayeur à l'OM, «ce n’est pas très grave» https://t.co/Va1YAA2yFc pic.twitter.com/LGdnJBaqer — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

« Vous êtes à l’image de cette saison : bidons »

En marge de cette rencontre, les supporters de l’OM ont déployé plusieurs banderoles afin d’exprimer leur colère face à la tournure de la saison de leur club. « Propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeants fuyants…. Vous êtes à l’image de cette saison : bidons », ont écrit les Ultras.

« Y a-t-il encore un projet à l’OM ? »