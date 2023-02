OM : Marseille se mobilise, le PSG peut trembler

Arnaud De Kanel

Tombeur de Clermont samedi soir, l'Olympique de Marseille a profité du faux pas du PSG pour revenir à 5 points de la première place. La dynamique est nettement en faveur des hommes d'Igor Tudor et toute une ville se met à rêver du titre en fin de saison. Le PSG est prévenu.

Le grand gagnant de cette 23ème journée de Ligue 1, c'est l'OM ! Les Marseillais se sont imposés tandis que le PSG et Lens sont tombés. Cette grosse opération au plan comptable met Alexis Sanchez et ses coéquipiers en très bonne posture pour la conquête du titre. Laurent Paganelli et Edouard Cissé y croient.

«On sent que c'est faisable»

L'OM met la pression sur le PSG. Vainqueur à Clermont, les Olympiens ne sont plus qu'à 5 points du club de la capitale avant un Classique décisif à la fin du mois. Laurent Paganelli estime que les hommes d'Igor Tudor peuvent réaliser le doublé coupe-championnat. « L'OM peut jouer le titre et la coupe de France. Ils vont jouer à fond. À mon avis, ils savent ce qu'ils font. Tudor et ses joueurs sont sur la même longueur d'onde, ils vont aller au bout. Si les Parisiens gagnent tout, ils ne seront pas rattrapés. Mais tout est envisageable. L'OM est une équipe qui peut perdre un minimum de points. On sent que c'est faisable. Et c'est plutôt rare qu'on le dise », a-t-il lâché dans le journal La Provence .

«Je ne vais pas dire aux joueurs de ne pas y croire»