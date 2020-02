Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès affiche une grosse inquiétude pour Marseille !

Publié le 16 février 2020 à 20h00 par La rédaction

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille dimanche soir (21h00). Avant cette rencontre, Pierre Ménès n'a pas caché son inquiétude sur l'état des troupes d'André Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille réalise une très belle saison. Les Phocéens sont actuellement deuxièmes du championnat et auront l’occasion de prendre 12 points d’avance sur Lille dimanche soir. La rencontre est déterminante dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais au vu des dernières prestations des joueurs d'André Villas-Boas, Pierre Ménès craint le pire pour l'OM !

« J’ai été frappé de voir pratiquement tous les Marseillais à terre après leur victoire contre Toulouse. Pas de bonheur, mais de fatigue »