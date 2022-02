Foot - OM

OM - Malaise : Payer, Paqueta… Cette sortie improbable sur Gerson !

Publié le 1 février 2022 à 4h00 par La rédaction

Bien que Gerson semble en difficulté depuis son arrivée à l'OM, Kevin Diaz explique que le Brésilien est pourtant indispensable dans le système de Jorge Sampaoli.

Recruté pour quasiment 30M€, bonus compris, l'été dernier, Gerson peine à s'imposer à l'OM et à confirmer l'investissement consenti par le club phocéen. Par conséquent, le Brésilien est régulièrement sous le feu des critiques, mais le chroniqueur de RMC , Kevin Diaz, assure toutefois que Gerson reste un élément très important dans le plan de jeu de Jorge Sampaoli.

«Gerson n’est pas Paqueta mais il est utile dans le système de Sampaoli»