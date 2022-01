Foot - OM

OM - Malaise : Le problème est identifié avec Arkadiusz Milik !

Publié le 25 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

A l’OM, Arkadiusz Milik n’est pas en réussite. Le Polonais sait d’ailleurs pourquoi cela ne va pas pour lui cette saison.

Arrivé en janvier 2021 à l’OM, Arkadiusz Milik s’est immédiatement imposé sur la Canebière. Très attendu pour cette nouvelle saison, le Polonais a toutefois énormément de mal. Décevant sur le terrain, l’attaquant marseillais est d’ailleurs régulièrement aligné sur le banc de touche. Des choix forts de la part de Jorge Sampaoli, qui ne sait pas comment relancer Milik. Pourtant, le Polonais a identifié le problème de sa mauvaise passe à l’OM.

« Avec le coach, on cherche des solutions »