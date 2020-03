Foot - OM

OM - Malaise : Le constat inquiétant de Daniel Riolo...

Publié le 11 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que l'OM a laissé filer deux points précieux contre Amiens vendredi (2-2), Daniel Riolo s'inquiète pour le club phocéen dont la deuxième place est désormais menacée.

Tout allait bien à l'OM qui ne cessait de consolider sa place de dauphin du PSG ces dernières semaines. Toutefois, après deux accrocs à domicile, contre Nantes (1-3) puis Amiens (2-2), le club phocéen a vu Rennes et Lille revenir à respectivement six et sept points. Bien que l'avance reste confortable, le calendrier ne sourit pas à l'OM qui se déplace à Montpellier avant de recevoir le PSG. Deux rencontres qui pourraient mettre sous pression les hommes d'André Villas-Boas comme le souligne Daniel Riolo.

«Derrière, ça coûte cher parce que le calendrier t'offre deux matchs que tu peux perdre»