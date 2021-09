Foot - OM

OM - Malaise : La grosse annonce de Jorge Sampaoli sur la nouvelle polémique !

Publié le 24 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Après les affrontements entre supporters marseillais et angevins, l’OM se retrouve une nouvelle fois au coeur d’une polémique. Jorge Sampaoli s’est exprimé sur ces incidents en appuyant le fait que rien ne devait primer sur l’institution.

Depuis le début de la saison, les incidents mettant aux prises les supporters se multiplient dans les stades de Ligue 1. Des affrontements ont d’abord eu lieu à Nice mêlant joueurs, staff et supporters. Ils se sont multipliés dernièrement avec notamment des envahissements de pelouse à Lens ou Angers. L’OM, qui a été sujet à polémique à l’Allianz Riviera et au stade Raymond Kopa, s’est à chaque fois défendu.

« Si certains prennent des décisions contre le club, cela veut dire qu'ils se croient plus importants que le club »