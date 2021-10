Foot - OM

OM - Malaise : Gueye monte au créneau après les incidents contre le PSG !

Publié le 27 octobre 2021 à 1h30 par D.M.

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face à l'OGC Nice, Pape Gueye a assuré la défense des supporters marseillais, qui, pour certains, n'ont pas hésité à lancer des projectiles sur les joueurs du PSG lors du Clasico.

Les incidents s’enchaînent en Ligue 1. Ces dernières semaines, plusieurs débordements ont été observés dans les stades de France. En août dernier par exemple, le match entre l’OM et l’OGC Nice avait été suspendu après l’intrusion de supporters niçois sur la pelouse. Lors du Classico dimanche dernier face au PSG, l’ambiance était aussi très chaude au Vélodrome et certains joueurs parisiens ont reçu des projectiles. La Commission de discipline de la LFP va se réunir mercredi pour discuter de ces faits et évoquer un possible retrait de point pour l’OM.

« La plupart des supporters ont été derrière nous pendant le match et c'est ce qu'il faut mettre en avant »