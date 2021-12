Foot - OM

OM - Malaise : Gerson reçoit un énorme message dans le vestiaire !

Publié le 2 décembre 2021 à 21h10 par A.M.

En grande difficulté depuis son arrivée à l'OM, Gerson a livré une très belle prestation contre le FC Nantes (1-0) qui réjouit Pau Lopez.

Cet été, l'OM na pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Gerson. Comme révélé par le10sport.com, le club phocéen déboursera au total 30M€, bonus compris, pour l'ancien milieu de terrain de Flamengo. Et pourtant, depuis le début de saison, le Brésilien peine à convaincre et se retrouver sous le feu de nombreuses critiques. Mais contre le FC Nantes mercredi, Gerson a probablement livré sa meilleure prestation de la saison, permettant même à l'OM de s'imposer en inscrivant le seul but de la rencontre (1-0).

Pau Lopez s'enflamme pour Gerson