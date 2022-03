Foot - OM

OM - Malaise : Entre Alvaro Gonzalez et Jorge Sampaoli, rien ne va plus !

Publié le 27 mars 2022 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 27 mars 2022 à 11h39

Bien qu’il ait fait des sacrifices afin de faire les affaires de l’OM lors du mercato estival, Alvaro Gonzalez n’aurait pas apprécié le forcing de son président Pablo Longoria et de son coach Jorge Sampaoli pour qu’il quitte l’OM. De quoi créer une ambiance délétère à Marseille.

Pourtant indéboulonnable sous André Villas-Boas, Alvaro Gonzalez ne dispose absolument pas du même statut avec son successeur sur le banc de l’OM, à savoir Jorge Sampaoli. Barré par la concurrence de William Saliba et Luan Peres, Alvaro n’a plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le mois de décembre et sa dernière apparition sous le maillot de l’OM remonte en février face à Qarabag pour le compte du 1/16ème de finale aller de Ligue Europa Conférence. Une situation qui pèserait énormément sur l’état d’esprit d’Alvaro Gonzalez qui, après avoir obtenu le feu vert de la direction de l’OM, aurait quitté Marseille il y a 10 jours pour se ressources en Espagne selon L’Équipe . Le quotidien sportif a affirmé que le vestiaire de l’OM et le clan Alvaro Gonzalez verraient une mise à l’écart orchestrée par Jorge Sampaoli. Il faut dire que les relations entre le défenseur et le coach de l’OM ne seraient pas vraiment chaleureuses.

Alvaro Gonzalez en froid avec Sampaoli et… Longoria !