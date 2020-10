Foot - OM

OM - Malaise : En plein doute, Benedetto interpelle Villas-Boas !

Publié le 26 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

En pleine traversée du désert, Dario Benedetto peut compter sur le soutien d’André Villas-Boas. L’attaquant de l’OM compte bien lui rendre cette confiance et a dressé un portrait flatteur du technicien portugais.

Pourtant aligné dans les onze de départ d’André Villas-Boas, Dario Benedetto ne parvient pas à retrouver le chemin des filets et reste muet depuis le début de la saison. Le déplacement à Lorient de samedi n’a pas changé la donne. Malgré ses 88 minutes de jeu, l’Argentin ne s’est pas distingué et cette disette pèse sur lui, comme André Villas-Boas l’a fait savoir en conférence de presse vendredi. L’entraîneur de l’OM a apporté son soutien et a assuré qu’il avait confiance en son attaquant et qu’il savait que Benedetto gardait la tête froide.

« Je suis tout à fait reconnaissant envers André »